Mercato - OM : Pablo Longoria est sous pression pour ce crack de Ligue 1 !

Publié le 27 mai 2022 à 10h10 par La rédaction

Pisté par l’OM, Mohamed-Ali Cho intéresse également le Betis Séville ainsi que des clubs anglais, une écurie allemande et une française. Angers est prêt à le céder pour 15M€.

L’OM a déjà ciblé ses priorités pour le mercato estival. Après avoir bouclé l’arrivée de Samuel Gigot l’hiver dernier, Pablo Longoria travaille sur son attaque. Mohamed-Ali Cho, le jeune ailier d’Angers, est l’un des grands objectifs du président de l’OM. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le club olympien est déjà tombé d’accord avec Angers pour un montant de 12M€. Mais la concurrence est féroce.

Mohamed-Ali Cho attise les convoitises

Selon les informations de La Provence , le Betis Séville serait très chaud dans ce dossier et a fait un retour fracassant comme évoqué ces derniers jours. En plus du club andalou, des équipes anglaises, une écurie allemande et une autre française seraient également dans le coup pour attirer Mohamed-Ali Cho. Le quotidien régional ajoute qu’un montant de 15M€ serait finalement attendu par Angers pour sa pépite. Reste à savoir si l’OM sera le gagnant de ce dossier.