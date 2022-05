Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Transfert confirmé pour ce crack à 4M€ !

Publié le 27 mai 2022 à 3h45 par Thibault Morlain

Pour se renforcer en défense centrale, l’OM penserait notamment à Isaak Touré. Et aujourd’hui, son départ du Havre ne ferait aucun doute…

Durant ce mercato estival, Pablo Longoria va avoir énormément de travail avec la défense centrale de l’OM. Alors que Boubacar Kamara a déjà fait ses valises, Duje Caleta-Car devrait être vendu, le retour de William Saliba est très loin d’être acté et Alvaro Gonzalez ne reviendra pas. Si l’arrivée de Samuel Gigot a d’ores et déjà été réglée, à l’OM, on travaille sur d’autres dossiers. Ainsi, depuis plusieurs jours maintenant, il est question d’un intérêt de Longoria pour le prometteur joueur du Havre, Isaak Touré.

« Il est clair qu'il sera vendu cet été »

A 19 ans, Isaak Touré impressionne déjà avec Le Havre. De quoi intéresser l’OM, mais pas seulement. La bataille promet donc d’être rude pour le défenseur central qui va quitter la Normandie durant ce mercato estival. « Il ne lui reste qu'une année de contrat, donc il est clair qu'il sera vendu cet été. Marseille et Lyon sont effectivement sur le coup depuis un moment, il y a eu un intérêt du Bayern Munich, mais il y a surtout l'Eintracht Francfort qui est très intéressé. Pour le moment, les dirigeants n'auraient reçu aucune offre concrète, mais ils compte bien en tirer trois ou quatre millions d'euros et des bonus à la revente », a expliqué Benoît Donckele, journaliste pour Paris-Normandie , au Phocéen .