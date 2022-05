Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Fofana, Clauss… Ça se complique pour Longoria !

Publié le 27 mai 2022 à 4h45 par Thibault Morlain

Afin de se renforcer cet été, Pablo Longoria regarderait notamment du côté du RC Lens, séduit par Seko Fofana et Jonathan Clauss. Toutefois, attirer les deux joueurs à l’OM pourrait bien être une mission très compliquée.

Qualifié directement pour la prochaine Ligue des Champions, l’OM va devoir se renforcer en conséquence cet été. Et comme l’a expliqué Pablo Longoria, il y aura une certaine exigence en ce qui concerne le recrutement. Qui rejoindra alors l’effectif de Jorge Sampaoli ? Du côté de l’OM, on regarderait au RC Lens où Seko Fofana et Jonathan Clauss, qui ont réalisé une très grosse saisons, plairaient énormément. Alors que le milieu de terrain et l’arrière droit apporteraient un gros plus aux Phocéens, Longoria aura énormément de mal à réaliser ces deux opérations.

L’OM en difficulté ?

Pour Seko Fofana et Jonathan Clauss, l’avenir pourrait finalement s’écrire loin de l’OM. Selon les informations de Fabrice Hawkins, pour ce qui est de l’Ivoirien du RC Lens, cela ne serait pas d’actualité sur la Canebière. Alors que l’OM n’aurait pas vraiment les finances pour assumer une telle opération, Fofana pourrait plutôt s’envoler à l'étranger, où il aurait plusieurs offres. En ce qui concerne Clauss, c’est à l’Atlético de Madrid qu’il pourrait débarquer. Comme expliqué par la Cadena Ser , à la recherche d’un arrière droit, les Colchoneros seraient sous le charme de l’international français et ils auraient même déjà entamé des discussions avec le RC Lens.