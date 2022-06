Foot - Mercato

Lacazette, Skriniar, Galtier… Toutes les infos mercato du 9 juin

Publié le 9 juin 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira bientôt ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations mercato.

Lacazette et l’OL s’enflamment pour leurs retrouvailles

L’OL a officialisé ce jeudi matin le retour d’Alexandre Lacazette, qui s’est engagé jusqu’en juin 2025. L’ancien buteur d’Arsenal s’est engagé libre avec son club formateur et a été présenté dans la foulée en conférence de presse : « Mon retour c'est devenu évident ces dernières semaines. Même sans Europe, le projet est important. Je me sentais utile dans le vestiaire et sur le terrain. C'était la meilleure décision à prendre. (…) Antho (Lopes) m'écrit toutes les semaines depuis six mois pour savoir si j'avais pris une décision. (…) Mon salaire ? L'amour du club a suffi pour accepter la baisse. Le projet était important pour moi. Je suis heureux (…) J'ai pris du temps à prendre ma décision. Le football est un beau métier. C'était compliqué de suivre la dernière saison de l'OL à distance car je ne pouvais pas aider. J'espère que cette période est terminée et que l'on va retrouver un grand Lyon. (…) C'est émouvant de retrouver ce stade. J'ai hâte de porter ce maillot », a notamment expliqué Lacazette pour justifier son retour à l’OL.



PSG : Luis Campos connait le tarif pour Christophe Galtier

Selon L'Equipe , Christophe Galtier serait bien en bonne position pour prendre la succession de Mauricio Pochettino au PSG. Les bonnes relations entre l'OGC Nice et Luis Campos pourraient faciliter le deal, et Galtier serait lui aussi très tenté par un nouveau challenge au PSG. Pour cela, Nasser Al-Khelaïfi devra payer le prix fort et prévoir de débourser 5 à 10M€ d'indemnité de transfert pour s'offrir l'entraîneur azuréen.



PSG : Skriniar, c'est 40M€

À en croire les révélations de la Gazzetta dello Sport ce jeudi, l'Inter Milan aurait fixé le prix de départ de Milan Skriniar à hauteur de 40M€ pour cet été. Le défenseur slovaque figure sur la short-list de Luis Campos pour venir renforcer la défense centrale du PSG cet été, mais il faudra donc pour cela prévoir de sortir le chéquier. Par ailleurs, L'Equipe indique de son côté que Sven Botman (LOSC) intéresse également Campos, qui l'avait fait venir chez les Dogues en 2020.



