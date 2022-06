Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, RC Lens… Kalimuendo se lâche sur son avenir !

Publié le 9 juin 2022 à 14h45 par Thibault Morlain

Après deux saisons au RC Lens en prêt, Arnaud Kalimuendo doit revenir au PSG cet été. Toutefois, pour le moment, son avenir reste encore très indécis. Plusieurs clubs seraient d’ailleurs déjà à l’affût pour le récupérer si le PSG ne comptait pas sur lui. Face à toutes ces questions, Kalimuendo a mis les choses au point.

Cet été, les choses vont changer au PSG avec l’arrivée de Luis Campos et d’un nouvel entraîneur. Les cartes vont être redistribuées. Quid notamment de l’avenir d’Arnaud Kalimuendo ? Ce dernier revient de deux ans de prêt au RC Lens et pourrait avoir une place dans la rotation du PSG. Rien n’est toutefois encore acté et les Sang et Or, on est à l’affût pour le faire revenir. D’ailleurs, à propos d’un retour à Lens, Kalimuendo a expliqué à So Foot : « Rempiler pour une 3ème année au RC Lens ? Lens, ça restera comme ma maison. Je verrai, j'ai des ambitions, des objectifs personnels que j'ai envie d'accomplir. Jouer l'Europe, par exemple. Je suis jeune, je ne me ferme aucune porte, et on verra bien ce qui va se passer pendant le mercato ».

Mercato - PSG : Le feuilleton débute pour l’avenir d’Arnaud Kalimuendo ! https://t.co/72N021ee4l pic.twitter.com/NwQYK7SS9u — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) May 31, 2022

« Je n'ai pas encore eu la possibilité de parler de la suite »