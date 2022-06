Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les chiffres du transfert de Tchouaméni sont révélés

Publié le 9 juin 2022 à 13h10 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni serait suivi de très près par le PSG. Toutefois, l'international français se dirigerait plutôt vers le Real Madrid. En effet, Aurélien Tchouaméni serait parti pour signer un contrat de cinq saisons avec le club merengue, qui devrait lâcher environ 80M€, plus 20M€ de bonus, pour son transfert.

Etincelant sous les couleurs de l'AS Monaco cette saison, Aurélien Tchouaméni aurait tapé dans l'oeil des plus grosses écuries européennes, dont le PSG et le Real Madrid. Et alors qu'il voudrait quitter la Ligue 1, l'international français aurait choisi de snober le club parisien pour rejoindre la Maison-Blanche . Si rien ne serait signé pour le moment, les chiffres de l'opération seraient déjà connus.

Un transfert à 80M€, plus 20M€ de bonus, pour Aurélien Tchouaméni ?