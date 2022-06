Foot - Mercato - Ligue 1

Di Maria, Cabella, Belaïli… L’équipe type des joueurs de Ligue 1 en fin de contrat

Publié le 9 juin 2022 à 13h00 par Thibault Morlain

Alors que le marché des transferts s’apprête à ouvrir ses portes, les clubs n’auront pas besoin forcément de sortir le chéquier pour se renforcer. En effet, le marché des joueurs libres regorge de bonnes affaires. Et en Ligue 1, il y en a quelques unes à saisir.

Le début du mercato estival est imminent. Les clubs vont donc profiter de cette fenêtre pour se reconstruire, se renforcer et ainsi redémarrer sur de nouvelles bases pour cette prochaine saison. Mais qui dit transfert ne dit pas forcément somme XXL. En effet, à moindre coût, on peut également se renforcer en allant chercher des joueurs libres. D’ailleurs, en Ligue 1, ils sont nombreux à être dans cette situation. Voici l’équipe type de ces joueurs disponibles pour 0€.

Gardien : Walter Benitez

Si un club recherche un gardien, il y a un gros coup à faire avec Walter Benitez. A 29 ans, l’Argentin arrive au terme de son contrat avec l’OGC Nice. Considéré comme l’un des meilleurs portiers du championnat de France, Benitez devrait avoir certaines propositions très intéressantes durant le mercato estival afin de continuer sa carrière ailleurs que chez les Aiglons.

Arrière gauche : Ghislain Konan

Au poste d’arrière, la bonne affaire se nomme Ghislain Konan. A 26 ans, l’Ivoirien ne continuera pas avec le Stade de Reims. Ne reste plus qu’à lui trouver un nouveau club et cela ne devrait pas être si difficile. En effet, selon les derniers échos, Konan serait sur les tablettes de certains clubs de Ligue 1, qui semblent avoir senti la bonne affaire.

Défenseurs centraux : Jason Denayer-Adil Rami

En défense centrale, Jason Denayer et Adil Rami seront eux aussi libres d’ici quelques jours. Le Belge, qui a traversé des derniers mois compliqués à l’OL, va donc tenter de se relancer loin des Gones. Et à 26 ans, il a encore beaucoup à donner à un club. Il en est de même pour Adil Rami, malgré ses 36 ans. L’international français a passé la saison avec l’ESTAC où il a bien dépanné. Ainsi, la saison prochaine, il pourrait encore rendre des services à certains clubs.

Arrière droit : Djibril Sidibé

Cet été, Djibril Sidibé va lui quitter l’AS Monaco. Arrivé en 2016 en Principauté, l’international français ne sera donc pas conserver. A 29 ans, il pourra donc apporter toute son expérience à un nouveau club. Reste maintenant à savoir qui tendra la main à Sidibé.

Milieux de terrain : Xeka-Cabella-Mangani

Dans l’entrejeu, il y a également de très belles affaires. C’est notamment le cas avec Rémy Cabella. Après avoir rompu son contrat avec Krasnodar, il s’était engagé avec Montpellier jusqu’à la fin de la saison. Le voilà désormais de nouveau libre et il va devoir faire un choix pour son nouveau club. Les options ne risquent pas de manger. A Angers, une page s’est également tournée. Thomas Mangani n’a en effet pas prolongé. A 35 ans, le voilà donc à la recherche d’un nouveau club et ces dernières saisons, il a montré qu’il pouvait encore évoluer au plus haut niveau. A 27 ans, Xeka pourrait lui aussi être une belle affaire à saisir. Le Portugais n’a pas été conservé par le LOSC, où il avait pourtant montré quelques belles choses quand il était sur le terrain. A voir maintenant où il pourrait rebondir.

Mercato : Cabella fait le point sur son avenir ! https://t.co/f6sGmrty0k pic.twitter.com/yIEKq4EnOD — le10sport (@le10sport) May 17, 2022

Attaquants : Di Maria-Belaïli-Yilmaz

Pour ce qui est des attaquants qui seront libres à partir du 30 juin, les regards se tournent notamment vers Angel Di Maria. Après avoir marqué l’histoire du PSG, l’Argentin n’a pas été prolongé. Mais il ne devrait pas avoir de mal à rebondir alors qu’on l’annonce au FC Barcelone ou encore à la Juventus. A l’instar de Xeka, Buraz Yilmaz va lui aussi quitter librement le LOSC. A 36 ans, le Turc est donc à la recherche d’un nouveau challenge. Youcef Belaïli se retrouve lui aussi sur le marché. Arrivé cet hiver à Brest, l’Algérien a fait lever les foules grâce à ses fulgurances. De quoi forcément intéresser du monde. Selon les informations du 10sport.com, Belaïli dispose de nombreux prétendants à travers l’Europe.