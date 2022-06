Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va devoir gérer ce départ XXL

Publié le 9 juin 2022 à 4h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Auteur d’une saison très convaincante en prêt avec l’OM, William Saliba a indiqué qu’il retournerait finalement à Arsenal l’année prochaine pour tenter de s’imposer avec les Gunners. Et Pablo Longoria, le président du club phocéen, va donc devoir assurer sa succession sur le marché des transferts.

C’est un fait, cet exercice 2021-2022 restera le plus marquant de la jeune carrière de William Saliba. Le défenseur central de 21 ans, qui a débarqué en prêt sans option d’achat à l’OM l’été dernier alors qu’il n’entrait toujours pas dans les plans d’Arsenal à qui il appartient pourtant depuis trois ans maintenant, a été l’un des hommes forts de Jorge Sampaoli et l’un des grands artisans de bon parcours marseillais en Ligue 1. Une montée en puissance qui a d’ailleurs permis à Saliba de devenir international français (3 sélections) et même de devenir un nouvel habitué des listes de Didier Deschamps. Et après des mois de spéculations, son avenir a été fixé, et Saliba a décidé de prouver sa valeur en Premier League l'an prochain plutôt que de disputer la Ligue des Champions avec l'OM.

Saliba va retourner à Arsenal

En effet, récemment interrogé au micro de Téléfoot, William Saliba a indiqué qu’il ne resterait pas à l’OM la saison prochaine et qu’il retournerait à Arsenal où il va tenter de gagner sa place, lui qui n'a toujours pas porté une seule fois le maillot des Gunners en match officiel : « J’appartiens à Arsenal, j’ai encore deux ans. Je serai à la reprise avec Arsenal. J’ai fait 0 match à Arsenal, j’ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage et d’avoir la chance de jouer pour ces supporters et pour ce grand club. Ça ne dépend pas que de moi. Partir comme ça, ce serait dommage », a expliqué Saliba. Un coup dur pour Pablo Longoria puisque le président de l’OM rêvait de pouvoir conserver Saliba pour la prochaine campagne de Ligue des Champions, et il va donc devoir assurer sa succession.

Gigot, Touré, Moukoudi… L’OM se penche sur sa succession

Mais qui remplacera donc William Saliba dans le secteur défensif de l’OM la saison prochaine ? Samuel Gigot (28 ans), qui va débarquer cet été du Spartak Moscou, semble déjà tout désigné et aura son mot à dire dans la future hiérarchie de Jorge Sampaoli. Par ailleurs, à en croire les dernières spéculations, l’OM aurait des vues sur Isaak Touré (Le Havre), Harold Moukoudi (ASSE) ou encore John Brooks (Wolfsburg). Affaire à suivre…