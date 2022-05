Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Belaïli (Brest) courtisé à l’étranger…

Publié le 11 mai 2022 à 12h05 par Alexis Bernard

Recrue gagnante du Stade Brestois lors du dernier mercato hivernal, Youcef Belaïli se retrouve chaudement courtisé à l’approche de l’été. Les chances de le voir rester en Bretagne sont minces et les clubs européens veulent saisir l’opportunité de le récupérer à l’issue de la saison 2021-2022.

Courtisé par l’OM, Bordeaux, Lorient ou encore l’ESTAC, Youcef Belaïli a finalement choisi de poser ses valises à Brest l’hiver dernier. Un choix gagnant puisque l’Algérien monte clairement en puissance ces dernières semaines et les Brestois en profite pour bien terminer cette saison 2021-2022. Des performances qui ne manquent pas de relancer les intérêts des clubs, français et étranger. Selon nos informations, une piste commence même à prendre clairement forme pour Youcef Belaïli. Elle se trouve en… Grèce ! Trois gros clubs du championnat, l’AEK Athènes, l’Aris Salonique et le l’Olympiakos sont tous les trois positionnés sur le joueur avec la ferme intention de séduire le milieu de terrain de 30 ans. Des écuries grecques qui lorgneraient également sur l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais, aujourd’hui au Qatar, Djamel Benlamri (32 ans). Deux dossiers autour desquels il y a déjà des discussions concrètes…