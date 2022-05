Foot - Mercato

Mercato : L'Ajax Amsterdam sur un joueur de l'OGC Nice ?

Publié le 11 mai 2022 à 10h57 par La rédaction mis à jour le 11 mai 2022 à 10h59

Après une saison décevante avec l’OGC Nice, Calvin Stengs pourrait quitter la Côte d’Azur cet été pour retrouver les Pays-Bas.