Transferts : Une offre folle tombe après avoir discuté avec le PSG

Alexis Brunet

Mardi soir, Virgil van Dijk a été surpris en pleine discussion avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos à la fin du match face au PSG. Certaines rumeurs affirmaient que l’échange tournait autour d’une possible arrivée du Néerlandais à Paris, mais cela serait finalement faux. Il n'empêche que Van Dijk est courtisé et une offre serait tombée.

Contrairement aux joueurs du PSG, Virgil van Dijk n’a pas passé une bonne soirée mardi. Le Néerlandais n’a pas réussi à empêcher la défaite de Liverpool et donc l’élimination des Reds aux tirs au but. Toutefois, le défenseur peut encore remporter deux titres avec son équipe cette saison, la Premier League et la Coupe de la Ligue.

Virgil van Dijk a discuté avec Al-Khelaïfi et Campos

Après la défaite de son équipe mardi soir, Virgil van Dijk a été aperçu dans les couloirs d’Anfield en discussions avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Alors que beaucoup croyaient que c’était le cas, l’échange ne tournait pas autour d’un possible transfert du Néerlandais au PSG, qui a notamment tenu à s’excuser pour avoir mal parlé au directeur sportif parisien lors du match aller, d’après les informations de RMC Sport.

Une proposition folle d’Arabie saoudite pour Virgil van Dijk

Virgil van Dijk ne devrait pas rejoindre le PSG l’été prochain, mais il y a des chances qu’il quitte Liverpool, car il est en fin de contrat. D’après les informations de L’Équipe, le défenseur central aurait d’ailleurs reçu une proposition d’Al-Hilal avec un salaire de plus de 20M€ nets par an. Le joueur de 33 ans serait toutefois en réflexion et il n’a pas encore donné sa réponse.