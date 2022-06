Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'OGC Nice envoie un énorme message à Al-Khelaïfi pour Galtier

Publié le 9 juin 2022 à 21h45 par Dan Marciano

Annoncé en froid avec son entraîneur, Julien Fournier s'est prononcé sur l'avenir incertain de Christophe Galtier à Nice. Le directeur du football du club azuréen a ouvert la porte à un départ du technicien au PSG, tout en envoyant un message aux dirigeants parisiens. En effet, la formation voudrait avoir le temps de trouver son remplaçant pour préparer au mieux la saison prochaine.

L'avenir de Mauricio Pochettino ne devrait pas s'écrire au PSG. Le technicien argentin avait de minces espoirs de conserver son poste, mais c'était avant la défaite de son équipe en huitièmes de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. Dans les prochaines heures, le club parisien devrait annoncer son départ. Mais qui pourrait s'installer sur le banc ? Nouveau conseiller sportif au sein du PSG, Luis Campos veut travailler avec Christophe Galtier, en poste à l'OGC Nice. Comme annoncé par le 10Sport.com, l'ancien coach de l'ASSE souhaite rejoindre la capitale et attend un signe du PSG.

« S'ils le veulent, il ne faut pas qu'ils tardent »