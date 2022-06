Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Qui est Gianluca Scamacca, la nouvelle piste offensive de Campos ?

Publié le 9 juin 2022 à 21h30 par Axel Cornic

Pour renforcer une attaque déjà de très haut niveau avec Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, Luis Campos aurait décidé d’activer une piste assez surprenante, qui mène à Gianluca Scamacca. Considéré comme l’une des promesses du football italien, le buteur de Sassuolo pourrait toutefois couter cher au PSG, qui doit également régler quelques problèmes avant de pouvoir faire quoi que ce soit.

La prolongation de Kylian Mbappé a été un grand pas pour le Paris Saint-Germain, mais seulement le premier d’un été qui s’annonce mouvementer. Alors qu’aucune officialisation n’est sortie concernant Leonardo, c’est Luis Campos qui travaillerait actuellement sur le recrutement parisien. L’ancien du LOSC et de l’AS Monaco voudrait doter le PSG de nouvelles armes offensives et aurait donc activé plusieurs pistes menant à l’étranger, comme en France. Le jeune Hugo Ekitike serait effectivement un nom évoqué du côté du PSG, mais le reste de la liste est composée de nombreux grands noms. C’est le cas avec Sadio Mané, Ousmane Dembélé, Rafael Leao ou encore Moise Kean, qui pourrait faire son retour au PSG un an après l’avoir quitté. Mais un tout nouveau dossier semble désormais alimenter les débats...

Mercato - PSG : Luis Campos pousse pour ce compatriote de Marco Verratti ! https://t.co/jtXi7ePkVV pic.twitter.com/G9IvjvsJ0z — le10sport (@le10sport) June 8, 2022

Sassuolo est gourmand pour Scamacca

En Italie, on s’emballe depuis quelques jours autour du supposé intérêt porté par le Paris Saint-Germain à Gianluca Scamacca, qui cette saison a marqué 16 buts en Serie A. Sky Sport Italia a lancé cette piste, parlant d’un Luis Campos qui aurait fait le voyage jusqu’à Milan pour se renseigner au sujet de l’attaquant de Sassuolo. A 23 ans il est considéré comme l’un des grands talents de la jeune génération transalpine... ce qui aura un impact sur son prix ! Ce jeudi, La Gazzetta dello Sport révèle en effet que Sassuolo réclamerait pas moins de 50M€ au PSG, précisant qu’une offre d’Arsenal de 32M€ aurait déjà été refusée.

Mauro Icardi bloque tout

Mais le véritable clou de ce dossier n’est pas le prix ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le Paris Saint-Germain ne pourra rien faire pour Gianluca Scamacca avant d’avoir réglé la situation de Mauro Icardi. Le quotidien parle d’un Argentin devenu un véritable poids pour le club parisien, puisqu’il ne ferait absolument rien pour faciliter son départ en campant sur des demandes salariales particulièrement élevées. Icardi pourrait également être un frein pour le PSG, qui doit tout de même faire face à la concurrence de clubs comme la Juventus ou encore le Borussia Dortmund, qui de son côté semble prêt à beaucoup dépenser pour remplacer Erling Haaland.

Un profil qui manque au PSG

Le profil de Gianluca Scamacca semble très intéressant pour le Paris Saint-Germain. Tout d’abord, on ne compte pas d’attaquant pivot dans l’effectif parisien actuellement, avec Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi qui attaquant tous la profondeur. L’Italien pourrait donc jouer un rôle de point de fixation, pour l’attaque du PSG et mettre en valeur la vitesse et les improvisations des autres joueurs autour de lui. D’ailleurs, si l’arrivée de Christophe Galtier se confirme comme nous avons pu vous le révéler sur le10sport.com, Scamacca pourrait être son nouveau Burak Yılmaz, qui a terminé l’année du titre de Champion de France avec 18 buts et 5 passes décisives.