Mercato : Alexandre Lacazette et l’OL s’enflamment pour leurs retrouvailles

Publié le 9 juin 2022 à 10h00 par Thibault Morlain

C’est officiel depuis ce jeudi matin, Alexandre Lacazette est à nouveau un joueur de l’OL. Arrivé au terme de son contrat à Arsenal, l’international français a choisi de raviver la flamme avec son club formateur. Une belle histoire et forcément, suite à cette annonce, la joie était présente chez les Gones et Lacazette.

Formé à l’OL, Alexandre Lacazette avait explosé sous les maillots des Gones entre 2010 et 2017. Des performances qui lui avaient alors permis de s’envoler pour l’Angleterre, s’engageant ainsi avec Arsenal. Et après avoir passé 5 ans de l’autre côté de la Manche, Lacazette a décidé de revenir chez lui. Ce jeudi, l’OL a en effet officialisé le retour de son attaquant, qui a signé un contrat jusqu’en 2025.

Mercato - Officiel : L’OL annonce le retour de Lacazette ! https://t.co/vPhGcmCF3x pic.twitter.com/9S2B1e1CLH — le10sport (@le10sport) June 9, 2022

« C'était la meilleure décision à prendre »

A peine l’officialisation tombée, Alexandre Lacazette était en conférence de presse pour parler de son retour à l’OL. Ainsi, dans des propos rapportés par RMC , l’attaquant de 31 ans a lâché : « Merci de l'accueil et l'amour porté ces derniers mois. Mon retour c'est devenu évident ces dernières semaines. Même sans Europe, le projet est important. Je me sentais utile dans le vestiaire et sur le terrain. C'était la meilleure décision à prendre. (…) Je pense que j'ai progressé dans mon leadership. J'ai pris plus d'expérience. J'ai progressé aussi dans mon jeu. Je connais bien la maison et les valeurs du club. Il y a peut-être eu une petite cassure ces dernières saisons et j'espère aider tout le monde à retrouver cet amour du club. (…) L’appel de Peter Bosz ? Il m'a appelé la semaine dernière, on a discuté. C'était un court appel mais il m'a dit ce qu'il attendait de moi. (…) Antho (Lopes) m'écrit toutes les semaines depuis six mois pour savoir si j'avais pris une décision. (…) Mon salaire ? L'amour du club a suffi pour accepter la baisse. Le projet était important pour moi. Je suis heureux (…) J'ai pris du temps à prendre ma décision. Le football est un beau métier. C'était compliqué de suivre la dernière saison de l'OL à distance car je ne pouvais pas aider. J'espère que cette période est terminée et que l'on va retrouver un grand Lyon. (…) C'est émouvant de retrouver ce stade. J'ai hâte de porter ce maillot ».

« On redonne du contenu à l’histoire »