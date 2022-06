Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La défense centrale, le nouveau chantier prioritaire de Luis Campos

Publié le 9 juin 2022 à 20h30 par Axel Cornic

Déjà au travail pour renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain, Luis Campos aurait activé plusieurs pistes ces derniers jours... et elles mènent toutes à des défenseurs centraux ! C’est le cas avec Kalidou Koulibaly, Milan Skriniar et encore Matthijs de Ligt, qui pourraient bientôt devenir des priorités pour le nouveau patron du sportif du PSG.

C’est une toute nouvelle direction que semble prendre le projet QSI, à quelques jours du début du mercato estival. La mise à l’écart de Leonardo et le choix de miser une direction sportive bicéphale avec Luis Campos et Antero Henrique, le premier qui semble s’occuper du recrutement et le second des ventes, est un signal fort envoyé par le Paris Saint-Germain. C’est notamment le cas avec Campos, qui a déjà apposé sa patte en coupant vraisemblablement avec les différents Ousmane Dembélé ou Paul Pogba, préférant miser sur d’autres pistes. Cela semble avoir été le cas ces derniers jours avec Milan Skriniar, Matthijs de Ligt ou encore Kalidou Koulibaly, avec le Portugais qui se serait personnellement déplacé en Italie pour s’occuper de ce qui pourrait bien devenir sa priorité au PSG : la défense centrale.

Plusieurs départs à prévoir

A première vue, le Paris Saint-Germain est plutôt bien fourni à ce poste, surtout après la confirmation d’un Sergio Ramos qui n’a pas été vraiment convaincant depuis son arrivée du Real Madrid. Pourtant, s'il semble actuellement impensable qu’un Marquinhos puisse bouger, la situation est bien différente pour autres ! Presnel Kimpembe s’interrogerait sur son avenir et a d’ailleurs publiquement expliqué vouloir rencontrer la nouvelle direction du PSG, avant de prendre la moindre décision. L’Équipe nous apprend que pour Abdou Diallo un départ se préciserait de plus en plus, alors que Thilo Kehrer est également poussé vers la sortie, même si pour le moment cela semble plus compliqué.

Luis Campos veut du lourd