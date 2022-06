Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après sa sortie fracassante, Kimpembe se fait tacler en interne !

Publié le 6 juin 2022 à 21h45 par Dan Marciano mis à jour le 6 juin 2022 à 21h49

En marge de la rencontre face à la Croatie en Ligue des Nations, Presenl Kimpembe s'est présenté en conférence de presse. L'occasion pour lui d'évoquer son avenir au PSG. Le défenseur central n'a pas hésité à mettre la pression sur ses dirigeants. Une sortie qui n'a pas été au goût des responsables parisiens.

Formé au PSG, Presnel Kimpembe est l'un des rares joueurs à avoir passé, pour l'instant, l'intégralité de sa carrière à Paris. Alors que les dirigeants cherchent à franciser le groupe, la présence du défenseur central est un signal fort envoyé aux membres du centre de formation. Mais présent en conférence de presse ce dimanche, Kimpembe a jeté le trouble sur son avenir, alors que certaines rumeurs évoquent un intérêt de Chelsea. « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. C’est réciproque. J’arrive à 27 ans en août, un moment clé de ma carrière. Mon prochain contrat sera important. J’attends de rencontrer la nouvelle direction sportive, connaître le nouveau projet, ça m’intéresse. Il va falloir discuter assez rapidement » a confié l'international français.





Les dirigeants du PSG irrités après la sortie de Kimpembe