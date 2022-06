Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arabie saoudite, Émirats… Après ses révélations fracassantes, Romain Molina s’explique !

Publié le 3 juin 2022 à 20h30 par Bernard Colas

Alors que les rumeurs au sujet de la vente de l’Olympique de Marseille enflamment la toile depuis de nombreux mois, Romain Molina a affirmé ce jeudi soir que Frank McCourt cherchait bel et bien à se séparer du club phocéen malgré les démentis. De nouvelles révélations qui ont rapidement fait réagir les supporters. Invité du Phocéen, le journaliste est revenu sur les informations divulguées.

Nouvel épisode dans le feuilleton vente de l’OM ? Malgré les nombreux démentis sortis au cours des derniers mois, le journaliste Romain Molina a affirmé ce jeudi que Frank McCourt voulait vendre l’Olympique de Marseille, annonçant par ailleurs l’existence de négociations. « Je ne sais pas si c’est un mandat de vente exclusif, des négociations exclusives, ou un mandat normal. Mais je sais qu’il y a un truc qui doit se terminer dans le mois avec l’Arabie Saoudite », a expliqué le journaliste sur sa chaîne YouTube . Quelques heures après ces nouvelles révélations, le clan McCourt n’a pas traîné pour réagir, affirmant auprès de La Provence que tout ceci est « totalement faux », ajoutant que l’homme d’affaires américain était encore là pour longtemps. Au lendemain de ses révélations, Romain Molina s’est de nouveau prononcé sur le sujet, invité du Phocéen .

« Si ça peut se passer cet été ? Oui, c’est le but »

Malgré le nouveau démenti du clan McCourt, Romain Molina campe sur ses positions, répondant directement à l’Américain : « Je sais qu’il est énervé car il ne veut surtout pas que ça sorte. Mais c’est marrant car l’entourage, je leur ai parlé aussi », s’amuse le journaliste, s’expliquant sur les pistes existantes pour un éventuel rachat de l’OM. « C’est un fantasme l’Arabie saoudite. Oui, il y a eu des pourparlers en mars-avril, sauf que ça fait comme beaucoup de choses, parfois ils parlent, ensuite ils ne reviennent pas, c’est très imprévisible. (…) Je ne sais pas si les mecs ont récupéré une mandat de vente exclusif ou si c’était des négociations exclusives, le seul truc que je sais, c’est qu’ils ont signé un truc avec la Holding de McCourt qui se termine ce mois-là. (…) Oui, il y a un rapport concret entre la Holding de Frank McCourt et un potentiel investisseur saoudien », annonce Romain Molina, rappelant que l’affaire était encore loin d’être réglée, malgré une autre piste plus chaude. « Pour les Émirats, c’est quand même truc numéro 1. L’intérêt est énorme, constant. Est-ce que ça va se faire ou non, je n’en sais rien, après il y a un intérêt. (…) Si ça peut se passer cet été ? Oui, c’est le but. (…) Il n’y a rien d’officiel, mais il y a une volonté d’y arriver. Une volonté de finaliser le dossier de la part des acheteurs. »

« Je me suis rendu compte que ça commençait à se savoir dans le milieu que McCourt voulait vraiment, vraiment, vraiment, se barrer »