Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vente, Battles... La révolution prend forme !

Publié le 3 juin 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Dimanche dernier, la saison de l'ASSE a pris fin dans le chaos après l'envahissement de la pelouse par les supporters stéphanois, furieux à l'issue de la relégation des Verts en Ligue 2, battus par l'AJ Auxerre aux tirs-au-but lors des barrages. Mais après ce terrible échec, le club stéphanois doit se reconstruire et cela devrait passer par de nombreux changements.

Au lendemain de l'officialisation de la relégation de l'ASSE en Ligue 2, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont publié un communiqué pour annoncer des changements. « Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre. Une page essentielle de notre vie se tournera mais nous plaçons au-dessus de tout l’institution ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l’élite », pouvait-on lire. Difficile de ne pas y voir une référence à la vente du club qui s'est accélérée en coulisses. David Blitzer, déjà copropriétaire de Crystal Palace, devrait reprendre l'ASSE comme l'a confirmé Romain Molina. « Je sais que Blitzer bosse depuis des mois sur le rachat de l’ASSE, il a l’argent. Les fuites ne viennent pas d’eux. C’est un groupe consciencieux, ce ne sera pas un rachat à la va-vite. Ils sont là pour faire du business, ce ne sont pas des anges mais ils veulent valoriser les clubs. Dans le milieu, c’est un groupe qui a bonne presse, ils travaillent bien, ils vont apporter une certaine modernité mais avec du foot et de la transparence. Il y a des voyants, c’est en très bonne voie même si on ne sait jamais vraiment ce qu’il peut se passer avec l’ASSE. Moi qui suis d’habitude assez pessimiste avec les rachats de clubs en France, là, j’ai hâte de voir ça », assure le journaliste sur sa chaîne YouTube .

Communiqué des actionnaires. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 29, 2022

Battles arrive... Blitzer aussi !