Mercato - PSG : Le Barça a tout prévu pour le transfert de Frenkie de Jong !

Publié le 3 juin 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Après avoir raté le train en 2019, le PSG semblerait être prêt à retenter sa chance pour le transfert de Frenkie de Jong cet été. Et du côté du FC Barcelone, une vente du Néerlandais ne serait pas totalement écartée en interne, et deux recrues auraient été bouclées notamment dans cette optique.

En raison de la situation financière délicate dans laquelle se trouve le FC Barcelone, l’hypothèse d’une vente de Frenkie de Jong cet été est une option qui revient avec insistance dans la presse. Après avoir manqué le coche en 2019, le PSG garderait un oeil avisé sur la situation du milieu de terrain du Barça , sous contrat jusqu’en juin 2026, au même titre que Manchester United et de Manchester City. Cependant, le président du FC Barcelone, en la personne de Joan Laporta, a démenti une telle éventualité pour L’Esportiu dernièrement. « Je parle des joueurs de l'équipe première du Barça et il y en a beaucoup qui sont de grande qualité, dont Frenkie De Jong. Il connaît notre système et, oui, c'est un joueur convoité sur le marché et nous avons reçu des propositions, mais nous pensons qu'il devrait continuer au Barça ». Pour autant, tout ne serait pas perdu pour le PSG concernant le transfert de Frenkie de Jong.

