Mercato - PSG : Al-Khelaïfi va prendre les choses en main pour le départ de Pochettino

Publié le 9 juin 2022 à 10h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le PSG, Mauricio Pochettino est d'ores et déjà condamné à faire ses valises cet été, même si Nasser Al-Khelaïfi n'a lancé aucune démarche en ce sens pour le moment. Alors qu'il devrait retrouver Paris ce jeudi, le président du PSG aurait prévu de lancer les hostilités pour évincer son entraineur. Toutefois, le départ de Mauricio Pochettino pourrait lui couter cher.

Décrié depuis de longues semaines, Mauricio Pochettino ne va plus faire long feu au PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, son départ est déjà acté officieusement. Toutefois, selon nos informations de ce mercredi, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas encore bougé son petit doigt pour évincer officiellement son entraineur argentin. En effet, le président du PSG n'a pas encore lancé les contacts avec Mauricio Pochettino pour boucler son départ cet été, et ce, parce qu'il veut d'abord avoir des garanties pour sa succession et finaliser l'arrivée de son remplaçant. Et dans les prochaines heures, Nasser Al-Khelaïfi pourrait enfin lancer les hostilités pour le départ de Mauricio Pochettino.

🎙️💬À la veille de la rencontre de la 38e et dernière journée de #Ligue1 face à Metz, Mauricio Pochettino a répondu aux questions de PSG TV et des médias. Extraits. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 20, 2022

Nasser Al-Khelaïfi va lancer les hostilités pour le départ de Mauricio Pochettino