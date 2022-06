Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La première folie du duo Al-Khelaïfi/Campos est connue

Publié le 10 juin 2022 à 5h00 par Thomas Bourseau

En fin de contrat dans un an à l’Inter où il percevrait un salaire annuel de 3M€ environ, Milan Skriniar pourrait tout bonnement doubler ses revenus s’il faisait le choix de répondre positivement à l’approche de Luis Campos, conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi, dans le cadre d’un transfert au PSG.

Certes, Luis Campos n’a pas encore été officiellement présenté comme le nouveau patron de la section sportive du PSG. Néanmoins, celui qui est officieusement le conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi se serait déjà mis au travail en coulisse. Que ce soit Le Parisien , RMC Sport, L’Équipe et Foot Mercato, tous ont évoqués un intérêt du dirigeant portugais pour Milan Skriniar dans la journée de mercredi. Conscient qu’il faudrait apporter un plus dans le secteur défensif en raison de l’incertitude qui plane sur l’avenir de Presnel Kimpembe et des soucis physiques récurrents de Sergio Ramos, Campos miserait sur l’expérimenté défenseur de 27 ans de l’Inter.

Campos veut doubler les revenus actuels de Skriniar !