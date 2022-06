Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Un autre transfert XXL après Lacazette ?

Publié le 10 juin 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’OL a réussi un premier gros coup sur le marché des transferts avec le retour d’Alexandre Lacazette qui était libre de tout contrat depuis son départ d’Arsenal, les dirigeants rhodaniens ne cachent pas leur envie de rapatrier un autre enfant du club durant le mercato : Corentin Tolisso.

Comme prévu, l’OL a officialisé jeudi matin le grand retour d’Alexandre Lacazette (31 ans) qui revient donc au sein de son club formateur cinq ans après son départ pour Arsenal. Mais à en croire les dernières tendances, Lacazette pourrait ne pas être le seul enfant de l’OL à revenir au sein de l’écurie de ses débuts puisque Jean-Michel Aulas mettrait tout en œuvre pour rapatrier un autre ex-lyonnais qui se retrouve lui aussi libre pour ce mercato : Corentin Tolisso, arrivé au terme de son contrat avec le Bayern Munich.

« Le contact a été établi avec Tolisso »

Au cours de la conférence de presse de présentation d’Alexandre Lacazette jeudi, Jean-Michel Aulas s’est d’ailleurs confié sur le cas Tolisso, et le président de l’OL se montre plutôt serein : « Je peux confirmer que le contact a été établi. Il est dans un contexte différent. On ne peut pas s’avancer parce que le contact est établi depuis moins longtemps et il y a d’autres considérations. D’autres joueurs, libres ou pas obligatoirement, vont nous intéresser puisque le recrutement va être ambitieux », indique Aulas, qui confirme donc son vif intérêt de rapatrier Tolisso à l’OL même si la partie est donc loin d’être gagné.

Mercato : Après le retour de Lacazette, l’OL se livre sur Corentin Tolisso ! https://t.co/YW6sK4tkvp pic.twitter.com/LOvtwhc4Dw — le10sport (@le10sport) June 9, 2022

Lacazette pousse pour Tolisso