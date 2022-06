Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas met un coup de pression dans ce dossier brûlant

Publié le 9 juin 2022 à 12h10 par Pierrick Levallet

À 18 ans, Rayan Cherki est sans aucun doute l’un des grands espoirs de l’OL pour les années à venir. Mais son contrat expire en juin 2023 et il n’a toujours pas prolongé pour le moment malgré les tentatives de Jean-Michel Aulas pour le convaincre. À l’occasion du retour d’Alexandre Lacazette, le président de l’OL a tenu à envoyer un message clair à Rayan Cherki pour son avenir.

Pour le moment, l’avenir de Rayan Cherki demeure très incertain. En fin de contrat en juin 2023, le milieu offensif polyvalent n’a toujours pas prolongé avec l’OL. Pourtant, le club rhodanien a posé de grands espoirs en lui au vu du potentiel dont il fait preuve du haut de ses 18 ans. Si aucun accord ne vient à être trouvé d’ici cet été, l’OL pourrait se résoudre à le vendre afin d’éviter un départ libre l’année d’après. En attendant, le pensionnaire de Ligue 1 poursuit son mercato et a officialisé le retour d’Alexandre Lacazette. Jean-Michel Aulas a d’ailleurs profité du recrutement de l’attaquant de 31 ans pour envoyer un message clair à Rayan Cherki.

Mercato - Officiel : L’OL annonce le retour de Lacazette ! https://t.co/vPhGcmCF3x pic.twitter.com/9S2B1e1CLH — le10sport (@le10sport) June 9, 2022

« Je pense qu'il va s'engager aussi parce que j'ai confiance en lui »