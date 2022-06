Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro, Strootman… Le point sur l’avenir des indésirables à l’OM

Publié le 9 juin 2022 à 11h00 par Thibault Morlain

Cet été, l’OM va être actif sur le marché des transferts, que ce soit dans le sens des arrivées que dans celui des départs. En effet, pour Pablo Longoria, l’une des missions de l’intersaison sera de dégraisser l’effectif de Jorge Sampaoli et faire partir certains indésirables. Un gros chantier en prévision pour le président de l’OM.

Alors que Frank McCourt ne voudrait plus forcément remettre la main à la poche, si l’OM veut avoir des liquidités cet été, il va donc falloir vendre. Et pour libérer des fonds, les regards se tournent notamment vers les indésirables sur la Canebière à l’instar de Kevin Strootman ou encore Nemanja Radonjic. L’été dernier, Pablo Longoria avait réussi à s’en débarrasser temporairement en les prêtant. Mais les voilà de retour à l’OM. Quid maintenant de leur sort cet été ? Ce jeudi, L’Equipe en a dit plus sur ces dossiers épineux.

Alvaro Gonzalez

Il y a un joueur sur lequel l’OM ne compte clairement plus et ce depuis plusieurs mois maintenant, c’est Alvaro Gonzalez. Parti au clash avec sa direction après le mercato hivernal, l’Espagnol a depuis disparu de la circulation. Sous contrat jusqu’en 2024, Alvaro Gonzalez va prochainement résilier son contrat. Cela devrait être résolu dans quelques jours ou une grosse semaine.

Kevin Strootman

Prêté cette saison à Cagliari, Kevin Strootman va revenir à l’OM cet été. Mais pour combien de temps ? Le Néerlandais pourrait ne faire qu’un bref passage sur la Canebière. Aussitôt revenu, Strootman devrait aussitôt être reparti. Alors que le milieu de terrain plombe les finances de l’OM avec son salaire brut XXL de 500 000€ par mois, l’idée de Pablo Longoria serait de le prêt à nouveau à un club italien et que celui-ci prenne en charge une partie de la rémunération.

Nemanja Radonjic

Cédé au Benfica lors de cet exercice, Nemanja Radonjic n’a pas convaincu à Lisbonne. Comme Strootman, le Serbe doit donc revenir à l’OM cet été, mais cela ne devrait être que de courte durée. N’ayant pas sa place dans l’effectif de Jorge Sampaoli, Radonjic sera donc invité à se trouver un nouveau club durant ce mercato estival.

Jordan Amavi

L’OM devra également géré le retour de prêt de Jordan Amavi, qui avait terminé la saison avec l’OGC Nice. Les Aiglons n’ont toutefois pas levé leur option d’achat et le latéral gauche va ainsi revenir sur la Canebière, où Sampaoli ne compte toutefois pas sur lui. Amavi devra donc se trouver un nouveau club et il ne serait pas exclu qu’il soit à nouveau prêté à Nice.



Enfin, il n’est pas impossible que l’OM emploie une solution radicale pour se débarrasser de ses joueurs indésirables. Comme avec Alvaro Gonzalez, la résiliation de contrat pourrait être une solution envisageable avec Kevin Strootman, Nemanja Radonjic et Jordan Amavi. Pour cela, il faudra s’asseoir autour d’une table et trouver un accord financier qui plait à tout le monde. A suivre…