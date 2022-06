Foot - Mercato - OL

Mercato : Après le retour de Lacazette, l’OL se livre sur Corentin Tolisso !

Publié le 9 juin 2022 à 15h30 par Thibault Morlain

Ce jeudi, l’OL a officialisé le grand retour d’Alexandre Lacazette sur les bords du Rhône. Une énorme nouvelle, mais chez les Gones, on pourrait ne pas s’arrêter là pour rapatrier les anciens de la maison. Actuellement, Corentin Tolisso est libre de tout contrat suite à son départ du Bayern Munich. Et un retour de l’international français à l’OL est au coeur des discussions.

Après Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ? Au fil des années, l’OL a formé de grands talents partis ensuite rejoindre les cadors européens. Mais l’heure du retour a sonné pour certains. C’est ce que vient de faire Lacazette qui est rentré au bercail après son expérience à Arsenal. Et il pourrait ne pas être le seul à le faire puisque cet été, Tolisso pourrait lui aussi retrouver son club formateur. D’ailleurs, du côté de l’OL, on lui ouvre déjà les portes alors qu’il est libre, n’ayant pas été conservé par le Bayern Munich. A l’occasion de sa conférence de presse de présentation, Alexandre Lacazette a lâché : « C’est un joueur libre donc, je pense que le club pourrait se pencher dessus, a-t-il confié. Je ne sais pas s’il a d’autres offres. Je pousse pour qu’il vienne mais je laisse le président gérer le côté contractuel ».

« Le contact a été établi »