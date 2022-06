Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar rêve toujours plus grand avec Zidane

Publié le 9 juin 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Depuis quelque temps, le10sport.com ne cesse de vous confier que Zinedine Zidane est le rêve absolu des propriétaires qataris pour occuper le poste d’entraîneur du PSG. Néanmoins, le fait que la place de sélectionneur de l’Équipe de France puisse être prisée dès la fin du Mondial forcerait Zidane à jouer la montre. De quoi pousser le Qatar à aller voir ailleurs ? Pas vraiment.

Dès l’automne dernier, le10sport.com vous avait annoncé la couleur. Après un début de saison poussif et un modèle de jeu qui ne faisait pas écho chez les hauts décideurs du PSG, que ce soit à Paris ou à Doha, le cas Mauricio Pochettino était déjà discuté. Et pour éventuellement remplacer l’entraîneur argentin qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2023, les propriétaires qataris avaient un rêve précis et pas d’alternative en cas d’échec : nommer Zinedine Zidane entraîneur. Grâce à un forcing de longue haleine de son historique conseiller Alain Migliaccio, Zinedine Zidane se voyait à la toute fin de l’année civile de plus en plus prendre les rênes de l’effectif du PSG. Depuis plus de deux ans, Migliaccio a la rude tâche d’essayer de persuader Zidane de revoir sa position sur le PSG et d’accepter de relever ce challenge. Si bien qu’en décembre dernier, la venue de Zinedine Zidane, quelques mois après son départ du Real Madrid était devenue tout, sauf utopique comme le10sport.com vous l'affirmait le 17 décembre 2021. Cependant, après une tentative ratée cet hiver et dévoilée par Le Parisien , le PSG a vu ses chances de faire venir Zinedine Zidane diminuer.

L’Équipe de France, l’ennemie du PSG pour Zidane ?

La faute à l’Équipe de France ? Ces derniers temps, lors de ses sorties médiatiques, Noël Le Graët a été interrogé sur la situation contractuelle de Didier Deschamps. Le président de la Fédération Française de Football a assuré que ce dossier ne serait pas d’actualité tant que le rideau ne tombera pas sur le Mondial 2022 au Qatar en décembre prochain. Invité à s’exprimer sur l’option Zidane pour L’Équipe notamment, le président de la FFF affirmait qu’il pouvait être le successeur de Didier Deschamps dans l’esprit des Français, mais que ce n’était pour le moment pas dans sa tête. « Si Zinedine Zidane est la meilleure solution pour remplacer Didier Deschamps ? Déjà, il faut faire attention à ce que l’on dit. Zidane a montré à Madrid qu’il avait des qualités que l’on imaginait à peine. Dans l’esprit des Français, il peut être un successeur. Mais ce n’est pas mon objectif. On verra. Si Didier et moi, on se sépare, il fera sûrement partie des options. L’option prioritaire ? Je ne suis pas en train de me dire : « Pourvu que Didier me dise non et que j’aille voir Zidane ».

Riolo assure que le Qatar ira au bout de son idée pour Zidane !