Mercato - PSG : Un gros coup à la Fabinho bouclé cet été ?

Publié le 9 juin 2022 à 10h15 par Guillaume de Saint Sauveur

En quête de nouveaux renforts pour le PSG cet été, Luis Campos envisage notamment plusieurs arrivées de taille dans l’entrejeu dont celle d’un milieu de terrain défensif de calibre international, du même acabit que Fabinho avec Liverpool. Le ton est donné pour le mercato du PSG…

De quoi sera fait le mercato estival du PSG, qui promet d’être particulièrement agité dans les prochaines semaines ? En attendant de régler dans un premier temps le dossier prioritaire qu’est celui du nouvel entraîneur (Zidane ? Galtier ') pour remplacer Mauricio Pochettino, Luis Campos prépare également son recrutement. Le nouveau conseiller sportif du PSG disposerait d’une enveloppe de base de 80M€ pour son mercato, et il a déjà ciblé une priorité sur le marché.

Campos veut un gros numéro 6