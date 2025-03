PSG : Dembélé a assisté à une tromperie !

Amadou Diawara

Après sa défaite 0-1 au Parc des Princes, le PSG a renversé Liverpool en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Grâce à un but d'Ousmane Dembélé, le club emmené par Luis Enrique s'est offert la possibilité d'obtenir sa qualification pour le tour suivant aux tirs au but. Comme l'a souligné Pierre Ménès, le numéro 10 du PSG a profité de l'incompréhension entre Alisson Becker et Ibrahima Konaté.

Il y a tout juste une semaine, le PSG de Luis Enrique s'est incliné face à Liverpool (0-1), et ce, au Parc des Princes. Ce mardi soir, les joueurs parisiens ont retrouvé les Reds à Anfield. Et la bande à Marquinhos a fini par valider son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors qu'il menait 0-1 à l'issue des prolongations, le PSG s'est finalement imposé à l'issue de la séance des tirs au but (1-4).

Liverpool - PSG : Konaté a trompé Alisson

Via Pierrot Le Foot, Pierre Ménès s'est enflammé pour la victoire du PSG face à Liverpool. Par la même occasion, le journaliste français est revenu sur l'action où Ibrahima Konaté a trompé Alisson. Ce qui a permis à Ousmane Dembélé de marquer. « Putain, ils l'ont fait. J'avoue que j'aurai pas misé un kopeck, et pourtant, le PSG a éliminé Liverpool aux tirs au but, à la suite d'un match retour de très haut niveau sur le plan physique. Il s'est passé énormément de choses dans ce match. Evidemment, un gros début de match de Liverpool dans l'intensité, et un Paris bien organisé en défense. Et puis, Paris a marqué sur sa première occasion. Konaté trompant son gardien dans son tacle, et Dembélé, en renard des surfaces qu'il est devenu, ouvrant le score pour Paris, et remettant les deux équipes à égalité », a déclaré Pierre Ménès, avant d'en rajouter une couche.

Dembélé a ouvert le score pour le PSG

« Paris a eu de grosses opportunités. Barcola a raté un tête à tête contre Alisson. Dembélé a trop poussé son ballon sur une super situation. Kvaratskhelia a tiré de peu à côté. A la mi-temps, même si la domination était plutôt du côté de Liverpool, les plus belles opportunités étaient largement du côté de Paris », a conclu Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur son compte YouTube Pierrot Le Foot.