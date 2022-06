Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un transfert surprise préparé par Pablo Longoria ?

Publié le 9 juin 2022 à 18h45 par Dan Marciano

Dans l'obligation de dégager de la masse salariale pour pouvoir recruter, l'OM se prépare a vendre plusieurs joueurs. Duje Caleta-Car, Pol Lirola ou encore Sead Kolasinac pourraient changer d'air lors du prochain marché des transferts. Mais un autre élément serait courtisé par des clubs européens. Il s'agit de Valentin Rongier, l'un des hommes de confiance de Jorge Sampaoli.

Une chose est certaine. Pour pouvoir recruter et se renforcer, l'OM va devoir alléger sa masse salariale dans les prochains mois en se séparant de plusieurs joueurs. Ces derniers jours, il a été indiqué que Duje Caleta-Car, Pol Lirola ou encore Sead Kolasinac pourraient recevoir un bon de sortie en cas d'offre satisfaisante. D'autres éléments sont courtisés sur le marché, mais l'OM n'aurait pas spécialement envie de les vendre. On pourrait citer le nom de Bamba Dieng, dans le viseur de clubs anglais et allemands, mais aussi de Valentin Rongier.

Rongier a des touches en Allemagne, mais...