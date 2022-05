Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme sortie de Valentin Rongier sur son avenir !

Publié le 12 mai 2022 à 15h10 par Arthur Montagne

Bien que son nom soit parfois cité parmi les joueurs sur le départ, Valentin Rongier assure qu'il ne se voit pas ailleurs qu'à l'OM la saison prochaine.

Cet été, ça pourrait bouger à l'OM qui cherche toujours à réaliser de grosses ventes. Dans cette optique, plusieurs joueurs font partie des candidats au départ et le nom de Valentin Rongier est parfois cité. Il faut dire que l'ancien Nantais est encore une fois excellent cette saison et s'adapte très bien aux demandes de Jorge Sampaoli qui le fait parfois évoluer dans un rôle hybride entre milieu de terrain et latéral droit. Mais alors que son contrat s'achève en 2024, Valentin Rongier n'envisage absolument pas de quitter l'OM cet été.

«Je me sens bien à l'OM»