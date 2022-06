Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce troublante de l’OGC Nice sur Galtier

Publié le 10 juin 2022 à 10h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Julien Fournier, le directeur du football de l’OGC Nice, en a remis une couche sur l’avenir très incertain de Christophe Galtier qui est la priorité de Luis Campos pour le poste d’entraîneur du PSG. Et le dirigeant niçois laisse planer un énorme doute sur l’avenir de Galtier cet été.

« Bien évidemment, quand vous avez ce type de club-là qui vient chercher l'un de vos joueurs ou votre entraîneur, c'est compliqué de dire "non" (…) S'ils le veulent, il ne faut pas qu'ils tardent », indique Julien Fournier ce vendredi dans un entretien accordé à L’Equipe , et le directeur du football de l’OGC Nice laissait donc la porte ouverte aux négociations avec le PSG pour envisager un transfert de Christophe Galtier. Comme le10sport.com vous l’a annoncé, aucune négociation officielle n’a encore été amorcée par Luis Campos pour attirer Galtier sur le banc du PSG, et l’entraîneur de l’OGC Nice se montre patient en coulisses. Fournier en a remis une couche sur son cas.

Galtier pourrait partir…