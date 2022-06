Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un proche du Qatar annonce l‘arrivée de Zidane

Publié le 10 juin 2022 à 9h15 par Bernard Colas

Grande priorité des Qataris pour remplacer Mauricio Pochettino au PSG, Zinedine Zidane tarde à prendre une décision concernant son avenir, lui qui envisage de prendre la succession de Didier Deschamps chez les Bleus. Néanmoins, le PSG ne lâche rien et serait même en excellente position dans ce dossier.

Si Luis Campos imagine déjà Christophe Galtier sur le banc du PSG, le Qatar a d’autres plans pour la succession de Mauricio Pochettino. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Zinedine Zidane est la grande priorité de l’état-major parisien pour le poste d’entraîneur, et malgré les nombreuses pistes activées par le futur conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi, les propriétaires du PSG tentent de convaincre Zidane de venir. Un dossier qui n’est pas simple puisque l’ancien technicien du Real Madrid, originaire de Marseille, aurait des doutes et viserait la place de Didier Deschamps chez les Bleus . Pourtant, en Espagne, on assure que la venue de Zidane au PSG serait inéluctable.

🚨 "He recibido una LLAMADA de CATAR diciendo que ZIDANE ya se ha COMPROMETIDO con el PSG" 🚨💣 ¡Atento a lo que desvela @Francisco_Buyo en #ChiringuitoZidane! pic.twitter.com/OjwFAEgCKO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 9, 2022

Au Qatar, on considère l’arrivée de Zidane actée