Mercato - OM : L’OM annonce la couleur pour l’avenir de Steve Mandanda

Publié le 10 juin 2022 à 10h10 par Thibault Morlain

De plus en plus, il est question d’un possible transfert de Steve Mandanda. Au sortir d’une saison compliquée avec l’OM durant laquelle il a été en concurrence avec Pau Lopez, l’international français veut des garanties pour poursuivre sur la Canebière. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli lui donneront-ils ? L’incertitude plane ainsi au-dessus de l’avenir de Mandanda.

Véritable légende de l’OM, Steve Mandanda vient toutefois de connaitre une saison compliquée dans l’ombre de Pau Lopez. Ne voulant pas revivre un tel exercice, le joueur de Jorge Sampaoli souhaite donc avoir des garanties de sa direction. Mais quelle seront alors les réponses données par Pablo Longoria ? En fonction de celles-ci, Mandanda pourrait bien aller voir ailleurs, lui qui a déjà été annoncé dans le viseur de Rennes ou encore de l’OGC Nice.

« Il ne sera pas bloqué s'il souhaite partir »