Mercato - OM : Un nouveau prétendant débarque pour Steve Mandanda !

Publié le 8 juin 2022 à 21h15 par La rédaction mis à jour le 8 juin 2022 à 21h25

Après avoir vu sa place de titulaire indiscutable bousculée par Pau Lopez cette saison, Steve Mandanda pourrait changer d’air et quitter l’Olympique de Marseille pendant l’intersaison. Le gardien de but international français, à qui il reste deux années de contrat, serait dans les petits papiers du Stade Rennais.

La saison 2021 /2022 de l’Olympique de Marseille a été marquée par une hiérarchie chamboulée au poste de gardien de but. Steve Mandanda, au club depuis 2007 et véritable légende sur la cité phocéenne, a dû s’asseoir sur le banc pour voir Pau Lopez devenir le portier numéro un. Une situation qui ne plait évidemment pas à l’international français, qui a déjà clamé à plusieurs reprises son mécontentement, et qui pourrait quitter les olympiens pendant le mercato estival. Un club de Ligue 1 a en effet coché le nom de l’ancien havrais.

Rennes veut Steve Mandanda !