Mercato - Real Madrid : Ça part dans tous les sens pour l'avenir de Gareth Bale !

Publié le 8 juin 2022 à 20h30 par La rédaction

En fin de contrat le 30 juin prochain, Gareth Bale va quitter le Real Madrid une fois son bail arrivé à expiration. Libre de s’engager avec l’équipe de son choix, l’attaquant international gallois est l’objet de rumeurs l’envoyant du côté de Getafe, un club se situant dans la banlieue madrilène. Cependant, les informations circulant à ce sujet se contredisent...

Arrivé au Real Madrid en 2013 en provenance de Tottenham, Gareth Bale quittera la Maison Blanche cet été après neuf saisons sous les couleurs madrilènes. Si son passage dans la capitale espagnole fut truffé de succès, avec entre autres cinq Ligue des Champions, trois Liga et trois Coupe du Monde des Clubs, l’attaquant ne laissera pas une trace indélébile dans le cœur des supporters espagnols. Malgré l’attaque de feu qu’il a constitué avec Cristiano Ronaldo et Karim Benzema pendant plusieurs années, l’international gallois a ensuite été handicapé par de nombreux pépins physiques, au point de perdre sa place de titulaire, et d’être accusé par les fans d’un manque d’investissement. Cette saison, il n’a disputé que sept petits matchs toutes compétitions confondues. En fin de contrat à l’issue de la saison, c’est donc de manière anonyme, par la toute petite porte, que Gareth Bale va quitter le Real Madrid.

Mercato - Real Madrid : Ça se précise pour le prochain club de Gareth Bale ! https://t.co/oEyGmfHQht pic.twitter.com/1jmvC7KDl5 — le10sport (@le10sport) June 8, 2022

Du Real Madrid à… Getafe ?

Mais alors, qui pour accueillir l’ailier droit qui, à 32 ans, a ses meilleures années derrière lui ? La réponse pourrait bien être Getafe, un club basé… à Madrid. Marca annonce en effet que l’agent de Gareth Bale a proposé les services de son joueur au club qui a terminé la saison 2021 / 2022 à la quinzième place de Liga. Le quotidien espagnol explique qu’un tel transfert ne serait pas si utopique que cela : Gareth Bale veut continuer de vivre et évoluer dans la capitale espagnole, d’autant plus qu’il veut absolument jouer afin d’arriver en forme à la Coupe du Monde, qu’il disputera avec le Pays de Galles au mois de novembre prochain. Mais Gol annonce une toute autre version des faits : ce serait Getafe qui se serait renseigné sur le joueur, et non pas l’inverse. Pour autant, pas sûr de voir Bale porter le maillot des Azulones la saison prochaine.

