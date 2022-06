Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’entraîneur de Gareth Bale annonce la couleur !

Publié le 6 juin 2022 à 19h00 par Thomas Bourseau

Sélectionneur du Pays de Galles, Rob Page a été invité à s’exprimer sur l’avenir de Gareth Bale. Sans club depuis son départ du Real Madrid, Bale va rebondir d’après Page afin d’être au mieux préparé pour le Mondial au Qatar en novembre prochain.

Carlo Ancelotti aurait pu lui offrir son jubilé au Stade de France face à Liverpool le 28 mai dernier dans le cadre de la finale de la Ligue des champions, mais l’entraîneur du Real Madrid en a décidé autrement. Physiquement apte à prendre part à ce choc au sommet, Gareth Bale n’a pas foulé la pelouse du Stade de France et a quitté le Real Madrid par la petite porte, son contrat étant arrivé à expiration en ce moins de juin. Et maintenant ? D’après les informations divulguées par The Daily Telegraph , il ne faudrait pas s’attendre à un retour de Bale à Tottenham puisque le coach Antonio Conte et le directeur sportif Fabio Paratici ne travailleraient pas sur une telle opération en coulisse. Les options Cardiff City en Championship et DC United en Major League Soccer resteraient à la disposition du Gallois, à quelques mois du début de la Coupe du monde, la sélection galloise s’étant qualifiée grâce à sa victoire face aux Ukrainiens en barrages dimanche (1-0).

🗣 "If I knew I'd tell you." 👀Rob Page confirms that he doesn't know Gareth Bale's next club pic.twitter.com/7cSJ5Sm5Wj — Football Daily (@footballdaily) June 6, 2022

« Il veut juste aller quelque part où il pourra jouer et apprécier son football »