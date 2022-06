Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces nouveaux indices XXL sur la prochaine destination de Bale !

Publié le 6 juin 2022 à 15h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Gareth Bale va changer de club cet été. Alors que Tottenham ne voudrait pas le rapatrier, l'international gallois pourrait signer à Cardiff City ou DC United. A en croire la presse britannique, Gareth Bale pourrait accepter un challenge de six mois afin de se préparer pour la Coupe du Monde prévue au Qatar.

Arrivé de Tottenham à l'été 2013, Gareth Bale va quitter le Real Madrid après neuf saisons. Exceptionnel lors de ses premières années au Santiago Bernabeu, l'international gallois a eu une grosse baisse de régime dernièrement, jusqu'à devenir indésirable au club. Poussé vers la sortie à plusieurs reprises, Gareth Bale n'a jamais pu trouver de point de chute avant son prêt d'une saison à Tottenham en 2020-2021. De retour depuis un an, la star de 32 ans ne portera plus le maillot du Real Madrid, puisqu'il ne prolongera pas son contrat, qui expire le 30 juin. Mais quelle sera sa prochaine destination ?

Gareth Bale ne rejoindra pas Tottenham cet été

Interrogé sur son avenir lors d'une conférence de presse avec la sélection galloise dernièrement, Gareth Bale a fait clairement comprendre qu'il avait l'embarras du choix. « Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne me concentre pas sur ce qui m'attend dans le futur. Je me concentre uniquement sur ce grand match (contre l’Ukraine ce dimanche) et je n'ai pas besoin de penser ou de m'inquiéter pour le reste. Des offres ? J'en ai des tonnes » , a confié l'attaquant de 32 ans. S'il ne manque pas de pistes pour son avenir, Gareth Bale sait déjà qu'il ne fera pas son retour à Tottenham.

Tottenham Hotspur have no plans to re-sign Gareth Bale. @Matt_Law_DT reports.https://t.co/Ee9DHfOjFP — Telegraph Football (@TeleFootball) June 6, 2022

Direction Cardiff ou DC United pour Gareth Bale ?