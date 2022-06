Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Antonio Conte a tranché pour le transfert de Gareth Bale !

Publié le 6 juin 2022 à 13h15 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Gareth Bale est déjà assuré de ne pas porter les couleurs de la Maison-Blanche la saison prochaine. Alors qu'il aurait pu faire une nouvelle fois son retour à Tottenham, l'international gallois ne serait plus désiré chez les Spurs. En effet, Antonio Conte et Fabio Paratici ne prévoiraient pas de miser sur Gareth Bale cet été.

Alors que son contrat court jusqu'au 30 juin, Gareth Bale va faire ses valises cet été et quitter le Real Madrid. En effet, le club emmené par Carlo Ancelotti aurait décidé de laisser filer son attaquant gallois librement et gratuitement à la fin de son bail. Sachant que le Pays de Galles s'est qualifié pour la prochaine Coupe du Monde, Gareth Bale ne compte pas prendre sa retraite cet été. La question est maintenant de savoir dans quel club évoluera l'attaquant de 32 ans la saison prochaine. Et si sa prochaine destination reste inconnue, Gareth Bale serait déjà assuré de ne pas reporter les couleurs de Tottenham.

Tottenham Hotspur have no plans to re-sign Gareth Bale. @Matt_Law_DT reports.https://t.co/Ee9DHfOjFP — Telegraph Football (@TeleFootball) June 6, 2022

Tottenham ne compte pas rapatrier Gareth Bale cet été