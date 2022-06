Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale donne le ton pour son prochain club !

Publié le 6 juin 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Sans club depuis la fin de la saison en raison de l’expiration de son contrat au Real Madrid, Gareth Bale ne se montre clairement pas inquiet quant à la suite de sa carrière professionnelle puisqu’il dispose d’une « tonne » de propositions de clubs prêts à s’attacher ses services gratuitement.

Gareth Bale a connu une ultime saison plutôt tronquée au Real Madrid. Très peu blessé, hormis à la toute fin d’exercice, Bale était revenu à temps pour potentiellement pouvoir disputer la finale de la Ligue des champions le 28 mai dernier face à Liverpool. Néanmoins, Carlo Ancelotti ne lui a pas offert de minutes pour sa dernière sous le maillot des Merengue . Agent libre, Gareth Bale aurait l’embarras du choix selon ses dires pour rebondir cet été.

Mercato - Officiel : Le Real Madrid fait ses adieux à Gareth Bale ! https://t.co/ZtYmgXApir pic.twitter.com/7gJNH6T2zE — le10sport (@le10sport) June 1, 2022

« Des offres ? J'en ai des tonnes »