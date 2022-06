Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Grosse mise au point pour l'avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 5 juin 2022 à 11h30 par La rédaction

Annoncé sur le départ de Manchester United à plusieurs reprises en raison de la non-qualification des Red Devils pour la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo ne partira finalement pas lors du mercato estival. Le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, pense qu’il n’a pas son mot à dire sur ce choix, et préfère laisser CR7 décider seul.

Annoncé avec insistance à Manchester City lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo a finalement fait son grand retour à Manchester United, 12 ans après son départ pour le Real Madrid. Cependant, cette saison ne s’est pas passée comme pouvait l’espérer le quintuple Ballon d’Or. En effet, jusqu’à la dernière journée de Premier League, les Red Devils n’avaient pas assuré leur place pour la Ligue Europa, puisque ces derniers étaient déjà hors de la course à la Ligue des champions. Arrivés à la 6ème place, les Mancuniens participeront donc bien à la Ligue Europa. Une contre-performance peu étonnante au vu des résultats du club anglais en C1, où l’aventure s’est terminée dès les 8èmes de finale face à l’Atlético de Madrid. Auteur d’une saison plutôt intéressante sur le plan personnel avec 24 buts et 3 passes décisives en 38 rencontres, l’attaquant de 37 ans a lui été sujet à des rumeurs de départ. Toutefois, celui-ci ne devrait pas quitter Manchester United, lui qui y est heureux comme il l’a confié au site officiel du club : « J'étais heureux bien sûr de revenir dans un club qui a vraiment élevé ma carrière, donc c'était incroyable le sentiment quand je suis revenu. C'était agréable de sentir les supporters, leur bonheur était grand. J'étais et je suis toujours très heureux d'être ici. (…) Pour moi, la chose la plus importante est d'essayer de gagner les matchs et d'essayer de gagner un championnat ou une coupe » . Un choix à propos duquel Fernando Santos n’a rien à redire.

« Je n'ai pas à dire si je pense que c'est bien ou mal »