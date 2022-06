Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme mise au point de Gareth Bale sur son avenir !

Publié le 5 juin 2022 à 10h45 par Pierrick Levallet

En fin de contrat, Gareth Bale quittera le Real Madrid après neuf saisons. Alors que sa prochaine destination est toujours inconnue, une folle rumeur a vu le jour selon laquelle le Gallois pourrait mettre fin à sa carrière cet été. Néanmoins, l’ailier de 32 ans ne semble pas en avoir terminé avec le football et affirme même avoir l’embarras du choix pour son avenir.

Après neuf ans de contrat de Real Madrid, Gareth Bale ne sera pas prolongé et quittera le club cet été. Si ces dernières années n’ont pas été vraiment brillantes pour le Gallois, le club madrilène lui a tout de même rendu hommage à travers un grand message d’adieu en le considérant comme une légende merengue au vu de ses accomplissements. Mais pour le moment, l’avenir de Gareth Bale demeure très incertain. Sa prochaine destination est encore inconnue alors qu’il s’apprête à jouer un match très important pour la qualification du Pays de Galles à la Coupe du monde. Toutefois, le joueur de 32 ans affirme avoir l’embarras du choix pour son avenir.

Mercato - Officiel : Le Real Madrid fait ses adieux à Gareth Bale ! https://t.co/ZtYmgXApir pic.twitter.com/7gJNH6T2zE — le10sport (@le10sport) June 1, 2022

Bale affirme avoir « des tonnes » d’offres disponibles pour lui pour la saison prochaine