Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale prend une grande décision pour son avenir !

Publié le 4 juin 2022 à 23h00 par La rédaction

Après huit ans passés dans la capitale espagnole, Gareth Bale va quitter le Real Madrid cet été, lui qui est en fin de contrat le 30 juin prochain. Si la rumeur d’une retraite a longtemps existé, l’international gallois n’envisagerait pas encore de tirer sa révérence, même s’il n’a toujours pas tranché pour son avenir.

L’aventure entre le Real Madrid et Gareth Bale a officiellement pris fin. Arrivant à la fin de son contrat, le Gallois a annoncé sans surprise son départ après avoir remporté la cinquième Ligue des champions de sa carrière : « Je suis arrivé il y a neuf ans comme un jeune homme qui voulait réaliser mon rêve de jouer pour le Real Madrid. Porter le maillot blanc, le blason sur ma poitrine, jouer au Santiago-Bernabeu, gagner des titres et faire partie de ce pourquoi il est connu, gagner la Ligue des champions. Je peux me retourner, réfléchir et dire avec honnêteté que ce rêve est devenu une réalité et bien, bien plus. » Un palmarès énorme pour l’ancien joueur de Tottenham, dont l'avenir reste très incertain. Ces dernières semaines, l'hypothèse d'une retraite a même été évoquée pour Gareth Bale, mais ce dernier n'a pas l'intention de s'arrêter.

📊 | Gareth Bale aura été impliqué dans 173 buts en 258 matchs sous le maillot du Real Madrid (106 buts et 67 passes décisives). 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/6tF8Xy4TK5 — Madrid France (@Madrid_FRA) June 4, 2022

« Je pense que c'est très peu probable »