Mercato - Real Madrid : Départ en approche pour ce buteur d'Ancelotti !

Publié le 4 juin 2022 à 19h10 par La rédaction

Très décevant depuis son arrivée au Real Madrid, Luka Jovic ne semble plus avoir d’avenir chez les Merengue. Celui-ci ne devrait pas être conservé lors du mercato estival, et une porte de sortie serait activement cherchée pour l’attaquant de 24 ans. Désireux de conserver Borja Mayoral, prêté par la Casa Blanca, Getafe pourrait finalement récupérer le Serbe.

Le Real Madrid pourrait bien chercher un nouveau buteur pour suppléer Karim Benzema. En effet, si les Merengue disposent de Mariano Diaz et Luka Jovic, ceux-ci ne donnent pas satisfaction, et pourraient faire leurs valises prochainement. Arrivé lors du mercato estival 2019 après une très bonne saison à Francfort, l’international serbe n’a toujours pas réussi à confirmer son potentiel. En 51 apparitions, celui-ci n’a été que trop peu prolifique avec seulement 3 buts et 5 passes décisives, et ne rentre pas dans les plans de Carlo Ancelotti pour le futur. Plus en odeur de sainteté, le joueur de 24 ans ne sera pas retenu cet été, et une porte de sortie aurait déjà été trouvée.

Jovic pourrait rejoindre Getafe