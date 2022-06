Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le successeur d’Ousmane Dembélé annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 4 juin 2022 à 22h30 par Thomas Bourseau

Le FC Barcelone travaillerait sur la succession d’Ousmane Dembélé pour qui une prolongation de contrat au Barça ne serait pas sur le point d’être signée en raison des positions éloignées des deux parties sur le plan financier. Pour son remplaçant, le FC Barcelone songerait à Raphinha, qui a mis les choses au clair sur son avenir.

Le FC Barcelone pourrait-il s’attacher les services de Raphinha avant la clôture du mercato estival ? Alors que les négociations avec Moussa Sissoko, représentant d’Ousmane Dembélé, autour de la prolongation de contrat de l’ailier du Barça ne mèneraient à rien jusqu’ici, le comité de direction blaugrana présidé par Joan Laporta songerait à Raphinha, international brésilien évoluant à Leeds, afin de combler l’éventuel vide que laisserait Dembélé au sein de l’effectif culé. D’ailleurs, Raphinha est représenté par un ancien de la maison du FC Barcelone en la personne de Deco. Le Portugais ferait en sorte de rapprocher Raphinha du Barça . Cependant, d’après le journaliste Fabrizio Romano, le club anglais camperait sur ses positions et réclamerait toujours une somme de 55M€ au minimum pour accepter de valider le transfert de son ailier. En outre, 90min a affirmé ce samedi qu’il était inconcevable que le FC Barcelone puisse en l’état assumer une telle opération et que des ventes seraient primordiales en amont. Mais qu’en pense le principal intéressé ?

🇧🇷 RAPHINHA💬 "Mi futuro está en manos de Deco y del Leeds"💬 "El Mundial condiciona la decisión sobre mi futuro"https://t.co/rGGzGMqE6Q — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 4, 2022

« Que je reste ou que je parte, je donnerai le meilleur de moi-même »