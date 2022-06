Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les conditions sont fixées pour ce transfert à 55M€ !

Publié le 4 juin 2022 à 19h00 par La rédaction

Même si Ousmane Dembélé se plaît à Barcelone, son avenir en Catalogne s’assombrit puisque son contrat se termine le 30 juin prochain. Pour lui succéder, le Barça s’intéresse à Raphinha mais n’est pas en position de force dans ce dossier. Afin d’attirer le Brésilien, le club culé devra vendre…

Avec l’avenir plus qu’incertain d’Ousmane Dembélé qui sera en fin de contrat le 30 juin prochain, le FC Barcelone se penche d’ores et déjà sur sa succession. Raphinha, l’ailier de Leeds United, est l’un des joueurs ciblés par Xavi. En février dernier, la presse catalane avançait même un accord de principe entre le FC Barcelone et l’international brésilien. Mais Raphinha semble encore très loin du Barça…

Si es cierto que el Leeds pide mínimo 55 millones por Raphinha, obviamente hay que cambiar de objetivo — Míster Seitán (@CuentaMister) May 30, 2022

Il faudra des départs pour faire venir Raphinha