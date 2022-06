Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Direction la Premier League pour cet international français de Xavi !

Publié le 4 juin 2022 à 17h00 par La rédaction

Devenu indésirable au FC Barcelone, Clément Lenglet ne devrait pas voir son temps de jeu augmenter la saison prochaine en raison de la concurrence, et devrait être poussé vers la sortie cet été. Tottenham et Arsenal s’intéresseraient à la situation du Français, et auraient déjà démarré les négociations. Une offre pourrait rapidement suivre...

Arrivé au FC Barcelone durant l’été 2018, Clément Lenglet devrait faire ses valises lors du prochain mercato. Cette saison, le Français est apparu à 27 reprises, pour seulement 11 titularisations, et n’entre pas dans les plans de Xavi pour le futur. En effet, le défenseur serait barré par la concurrence de Gérard Piqué, Ronald Araujo, Eric Garcia et Andreas Christensen, dont l’arrivée libre serait déjà bouclée. A 26 ans, le natif de Beauvais devra trouver une porte de sortie dans les semaines à venir, et deux prétendants auraient déjà fait leur apparition.

Lenglet pourrait rebondir en Premier League