Mercato - Real Madrid : Ancelotti reçoit une grosse réponse pour ce plan B à Mbappé !

Publié le 5 juin 2022 à 10h10 par Amadou Diawara

Après avoir été recalé par Kylian Mbappé, le Real Madrid aimerait se rabattre sur Serge Gnabry, qui est en fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Bayern, cet été. Interrogé sur la situation de son attaquant allemand, Herbert Hainer - le président bavarois - a lâché toutes ses vérités.

Partagé entre une prolongation avec le PSG et un transfert libre et gratuit vers le Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement choisi la première option. Alors que le champion du monde français a étendu son bail de trois saisons à Paris, Florentino Pérez aimerait recruter Serge Gnabry cet été pour l'oublier. De son côté, le Bayern se trouve dans une position délicate vis-à-vis de son attaquant allemand, et ce, parce qu'il sera en fin de contrat le 30 juin 2023. Lors d'un entretien accordé à Bild am Sonntag , Herbert Hainer a d'ailleurs laissé entendre que les négociations avec Serge Gnabry pour boucler une prolongation n'avançaient pas encore dans le bon sens.

«Nous ne sommes pas encore parvenus à un accord»