Foot - Mercato - OM

Mercato : OM, Atlético... La grande annonce de Clauss sur son avenir !

Publié le 8 juin 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Alors que Pol Lirola pourrait être remercié lors du prochain mercato estival, l'OM pourrait se mettre en quête d'un nouveau latéral droit. Parmi les pistes évoquées, celle de Jonathan Clauss. Lié au RC Lens jusqu'en 2023, l'international français ne manque pas de prétendants. L'Atlético l'aurait contacté, mais aucun accord n'aurait été encore trouvé dans ce dossier.

L'OM devrait changer de visage durant l'intersaison. Pablo Longoria espère boucler plusieurs départs cet été afin de récupérer des liquidités, et ainsi investir sur de nouveaux joueurs. Ces derniers jours, plusieurs éléments de Jorge Sampaoli ont été annoncés sur le départ comme Duje Caleta-Car, Sead Kolasinac ou encore Pol Lirola. Recruté définitivement durant l'été 2021, le joueur espagnol a fortement déçu cette saison, après un prêt pourtant concluant. Afin de renforcer ce secteur, Pablo Longoria penserait à plusieurs joueurs et notamment à Jonathan Clauss, l'une des révélations de Ligue 1 cette saison. Performant sous les couleurs du RC Lens, le joueur de 29 ans a récemment découvert l'équipe de France et pourrait continuer à progresser en rejoignant une équipe plus huppée. L'OM ferait partie des formations susceptibles de l'accueillir.

Mercato - OM : Lourde concurrence pour recruter Jonathan Clauss ! https://t.co/NKpibdjF8l pic.twitter.com/iQRmYLFyf7 — le10sport (@le10sport) June 7, 2022

« Partir pour partir ne m’intéresse pas »

Ce mercredi, Jonathan Clauss a fait le point sur son avenir. Il reconnait que la décision n'est pas facile à prendre. « C’est un moment charnière de ma carrière. J’ai envie de prendre le maximum de choses en compte. Partir pour partir ne m’intéresse pas. Si c’est le bon moment, il faudra le faire. J’ai des discussions avec mes parents, avec ma copine, je n’ai pas envie de faire le mauvais choix. On ne se prend pas la tête. J’ai l’impression que tout le monde autour de moi me comprend. Chacun donne son avis. On discute pour faire avancer les choses, pas pour dire à ta place je ferai ça ou ça » a confié le latéral droit, sous contrat jusqu'en 2023 avec le RC Lens.

Clauss confirme des discussions avec l'Atlético