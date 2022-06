Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé, Zidane débarque à Paris !

Publié le 10 juin 2022 à 12h15 par Bernard Colas mis à jour le 10 juin 2022 à 12h23

Alors que les rumeurs sont nombreuses en Espagne concernant une arrivée prochaine de Zinedine Zidane au PSG, l’ancien entraîneur du Real Madrid se rapprocherait bel et bien de l’écurie parisienne. Un accord de principe aurait été trouvé entre les deux parties, faisant désormais de Zidane le grand favori pour la succession de Mauricio Pochettino.

Le Qatar va-t-il réaliser son autre rêve après avoir vu Kylian Mbappé renouveler son bail son jusqu’en juin 2025 ? Cela fait plusieurs mois que le10sport.com vous explique que Doha fait tout son possible pour mettre la main sur Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid l’été dernier, et plus que jamais, l’arrivée du Français à Paris est d’actualité. Dans l’ After Foot , Daniel Riolo a laissé entendre ce jeudi que Zidane serait présent sur le banc de touche parisien la saison prochaine, une tendance confirmée en Espagne, où l’on annonce que tout est bouclé dans ce dossier. Et effectivement, c’est bien Zidane qui se retrouve en pole pour succéder à Mauricio Pochettino.

🚨 Le feuilleton #Zidane s’enflamme au #PSG !Plusieurs sources expliquent que l’ancien coach du Real Madrid est en excellente position pour succéder à Mauricio Pochettino. En Espagne, on assure même que tout serait bouclé 💥À lire sur @Le10Sport 📝⬇️https://t.co/anyLbu6AlW — Bernard Colas (@BernardCls) June 10, 2022

Zidane au PSG, c’est imminent