Mercato - PSG : Après Messi et Mbappé, le Qatar en passe de convaincre Zidane ?

Publié le 10 juin 2022 à 11h30 par Bernard Colas mis à jour le 10 juin 2022 à 11h55

Un an après avoir mis la main sur Lionel Messi, le Qatar rêve d’un autre coup XXL cet été et veut convaincre Zinedine Zidane de s’asseoir sur le banc du PSG. Une mission délicate pour l’état-major parisien, mais pas impossible puisque plusieurs sources assurent que l’ancien entraîneur du Real Madrid est en excellente position pour prendre la succession de Mauricio Pochettino.

« Je ne m’interdis rien. » Interrogé dès 2015 dans le Canal Football Club sur la possibilité de prendre un jour les rênes du Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane n’avait écarté aucun scénario concernant son avenir, laissant ainsi la porte ouverte à une possible arrivée dans la capitale, et ce malgré son attachement pour la ville de Marseille. « Oui, je suis Marseillais, mais il ne faut jamais dire jamais , confessait Zidane à cette époque. Après, ça risque d'être compliqué... Moi, je ne m'interdis rien ! En tant que joueur, c'est différent que dans la position d'entraîneur. Après, les opportunités feront le reste. » Une opportunité, Zinedine Zidane en a justement une au PSG avec le futur départ de Mauricio Pochettino. Les bancs se font rares, et l’entraîneur français a l’occasion de retrouver un poste prestigieux à Paris, lui qui apparaît comme la grande priorité des Qataris depuis de très longs mois comme vous l’a révélé le10sport.com. Et plus que jamais, l’arrivée de Zizou du côté du Parc des Princes semble prendre forme.

Zidane se rapproche

En attendant d’être officiellement intronisé par le PSG en lieu et place de Leonardo, Luis Campos est parti à la recherche d’un nouveau technicien, et le10sport.com vous confirmait cette semaine l’intérêt pour Christophe Galtier (OGC Nice), mais la piste Zidane est loin d’avoir été écartée par le PSG, surtout dans l’esprit des Qataris. Selon nos informations, le club fait tout son possible pour le convaincre, avec la même énergie et le même espoir que pour le nouveau bail de Mbappé, dossier dans lequel le PSG est finalement sorti vainqueur. Une année après l’opération Messi, le Qatar rêve d’attirer un autre nom prestigieux dans la capitale, et le10sport.com vous annonçait en décembre dernier que Doha avait des raisons d’y croire, grâce notamment au soutien d’Alain Migliaccio, conseiller historique de Zizou, qui pousse en faveur du projet parisien. Les discussions se poursuivent et avancent à en croire plusieurs sources. Jeudi dans l’ After Foot , Daniel Riolo a assuré à Walid Acherchour que son père, grand fan de Zidane, serait « très content » de l’identité du futur coach du PSG, une révélation loin d’être anodine puisque le journaliste de RMC a déjà indiqué par le passé que l’ancien meneur de jeu des Bleus serait sur le banc parisien la saison prochaine si sa famille acceptait de le suivre. En Espagne, on va même plus loin en disant que tout serait bouclé ou presque dans ce dossier.

Une rencontre avec Verratti qui fait parler

Proche de l'Emir du Qatar, le chroniqueur Francisco Buyo a annoncé jeudi soir dans la célèbre émission du Chiringuito que Zinedine Zidane prenait bel et bien le chemin du PSG. « Ce soir, j'ai reçu un appel du Qatar et ils m'ont dit que Zidane s'est effectivement engagé avec le PSG, mais c'est avec des pincettes ! Ils m'ont dit : "nous croyons, tout semble indiquer avec les nouvelles que nous recevons du Cheikh et de Nasser, que Zidane s'est engagé" » D’ailleurs, un indice troublant confirme le rapprochement entre le PSG et l’ancien entraîneur du Real Madrid, puisque ce dernier aurait longuement échangé avec Marco Verratti à Ibiza, avant de prendre la direction de Paris. Et désormais, c’est à Doha que tout pourrait s’accélérer.

Une décision finale ce samedi ?